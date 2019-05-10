السفير الأميركي باليمن نتطلع لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي

جاء ذلك خلال لقاء السفير هينزيل مع سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك بمقر السفارة اليمنية في واشنطن .
ومن جهته أكد سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك أهمية الدور الأمريكي في التوصل لحل سياسي سلمي للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال السفير بن مبارك إن تطبيق قرارات مجلس الأمن من شأنها أن تحقق تطلعات اليمنيين.
وشدد السفير اليمني، على ضرورة الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده ورفض التعنت الحوثي لتنفيذ اتفاق استكهولم.
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