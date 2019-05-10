بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل

وقالت الوزارة إن بومبيو سيلتقي بوتين الثلاثاء في سوتشي على البحر الاسود "لبحث سلسلة من المستجدات الثنائية ومتعددة الاطراف" بعد توقفه في موسكو.
ويعتبر هذا اللقاء اعلى اتصال أميركي مع بوتين منذ يوليو حين التقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرئيس الروسي في فنلندا في قمة واجهت انتقادات في الولايات المتحدة.
وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الاميركية لمطالبة موسكو بوقف دعمها الرئيس نيكولاس مادورو.
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