مقتل 6 مدنيين جراء انفجار قنبلة في أفغانستان

قتل ستة مدنيين عندما اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بقنبلة زرعت على جانب طريق في إقليم دايكندي، وسط أفغانستان، اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.

وجاء، في بيان نشره حاكم الإقليم على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في مقاطعة ناوميش فجر اليوم.

وبحسب تقرير ربع سنوي تصدره بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، أودى انفجار العبوات الناسفة بحياة 53 مدنياً. كما أدى إلى إصابة 269 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولا تشمل هذه الأعداد ضحايا التفجيرات الانتحارية.

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وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" جراء زيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع في عمليات غير انتحارية.

ويزرع المسلحون القنابل لعرقلة تقدم القوات الأفغانية ولكنها كثيراً ما تصيب المدنيين وتؤذيهم.