مقتل 70 مهاجراً قبالة ساحل تونس أثناء اللجوء إلى أوروبا

قالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء إن ما لا يقل عن 70 مهاجراً قتلوا، اليوم الجمعة، عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس.

وأضافت الوكالة أن القارب انقلب على بعد 40 ميلاً بحرياً من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت 16 مهاجراً آخرين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد القتلى 50 على الأقل.

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بدوره، قال محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 16 مهاجراً، ناقلاً عن الناجين أن ستين إلى سبعين شخصاً من أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يستقلون القارب الذي أبحر أمس الخميس من الزوارة في ليبيا.

ونقل الناجون إلى إحدى البوارج العسكرية التونسية التي تشارك في عمليات البحث، بحسب المصدر ذاته، مضيفاً أن مروحية مالطية تشارك أيضاً في عمليات البحث.

وبحسب سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن المركب الذي انطلق من ليبيا كان متجها بشكل غير قانوني إلى إيطاليا وعلى متنه نحو 75 مهاجراً.

وبحسب تقرير للمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، فإن البحر الأبيض المتوسط كان "أكثر دموية من أي وقت مضى" في بداية 2018. وقدرت أن واحداً من كل 18 شخصاً يحاول عبور المتوسط يلقى حتفه أو يعتبر في عداد المفقودين.