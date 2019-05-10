بكين تعتزم اتخاذ التدابير المضادة بعد رفع واشنطن الرسوم الجمركية

أعلنت الصين أنها ستتخذ تدابير مضادة بعد زيادة في الرسوم الجمركية أقرتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فيما تستمر المفاوضات التجارية بين الجانبين في واشنطن.

وجاء في بيان على موقع وزارة التجارة الصينية على شبكة الإنترنت، نشر بعد دقائق من دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن:"الولايات المتحدة رفعت الرسوم على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%". وأضاف البيان: "تأسف الصين بشدة لأنه سيتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة اللازمة".

وقالت الوزارة: "من المأمول أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور".

وكان البيت الأبيض قال في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس ، إن المحادثات التجارية التي بدأت في العاصمة الأمريكية في الساعة 5 مساء قد انتهت الخميس وستستأنف اليوم الجمعة.

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وقال جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين ناقشا المفاوضات الجارية مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن لايتهايزر ومنوشين اجتمعا بعد ذلك على عشاء عمل مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، "واتفقا على مواصلة المناقشات صباح الغد (الجمعة)".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الخميس، إن الصين "خرقت اتفاق" المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين.

ورفضت الصين عبر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، المزاعم الأميركية بشأن تراجع بلاده عن أجزاء متفق عليها بالفعل من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية.

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