بومبيو يهدد بردّ "سريع وحازم" على أي هجوم إيراني

هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ "رد سريع وحازم" على أي هجوم إيراني ضد المصالح الأميركية، في وقت أكد الرئيس الأميركي أن إيران أظهرت أنها مصدر "تهديد كبير" من دون أن يستبعد مواجهة عسكرية مع طهران.

وقال بومبيو في بيان، إن إيران لجأت إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات تنطوي على تهديد في الأسابيع الماضية، مؤكداً أن "أي هجمات تشنها إيران أو وكلائها ضد المصالح الأميركية ستقابل برد سريع وحاسم".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى الحرب" لكنّ "ضبط النفس الذي نتحلّى به حالياً لا ينبغي أن تفسّره إيران خطأً على أنّه افتقار للعزم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الخميس، أن إيران أظهرت أنها مصدر "تهديد كبير"، وذلك توضيحاً لقراره إرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز "بي 52" إلى المنطقة، لكنّه أكد انفتاحه على الحوار مع قادتها.

وقال ترامب متحدثاً إلى صحافيين "لقد اظهروا تهديداً كبيراً"، مضيفاً "لدينا معلومات قد لا تتصورونها" من دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.

وُسئل ترامب عن مدى إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، فقال "لا اريد أن أقول كلا، لكنني آمل بألا يحصل ذلك".

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وتأتي هذه التصريحات بعدما ازدادت وتيرة التوتر في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على خلفية دعمها الإرهاب والميليشيات في المنطقة، وتدخلها في شؤون الدول، وتهديدها المصالح الأميركية، خصوصاً بعدما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته المفاجئة للعراق الثلاثاء، طهران بالتحضير لهجمات إرهابية وشيكة ضد القوات الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني، وإرساله حاملة طائرات وقاذفة من طراز بي - 52 إلى الشرق الأوسط.

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وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد قال يوم الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، رداً على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران وإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

وفي ظل التوترات المتصاعدة بالفعل بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أميركي الأحد، إن "الأوامر صدرت بإرسال هذا العتاد "كرادع لما ينظر لها على أنها استعدادات محتملة للقوات الإيرانية ووكلائها قد تشير إلى هجمات محتملة على القوات الأميركية في المنطقة".

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وحاولت إيران حفظ ماء الوجه من خلال تملصها من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، مهددة بتعليق تعهدات أخرى في مقدمها وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوماً، وهو ما رفضته أوروبا التي هددت بـ "عواقب" إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.