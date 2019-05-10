كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ عشرة أشهر.

وقالت الوزارة إن بومبيو سيلتقي بوتين الثلاثاء في سوتشي على البحر الأسود "لبحث سلسلة من المستجدات الثنائية ومتعددة الأطراف" بعد توقفه في موسكو.

ويعتبر هذا اللقاء أعلى اتصال أمريكي مع بوتين منذ يوليو (تموز) حين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي في فنلندا في قمة واجهت انتقادات في الولايات المتحدة.

وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الأمريكية لمطالبة موسكو بوقف دعمها الرئيس نيكولاس مادورو.

كما تأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي خلص إلى عدم تواطوئ فريق حملة ترامب في ذلك.

وكانت روسيا اعلنت في وقت سابق عن هذه الزيارة لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان بومبيو سيلتقي بوتين. كما سيجري محادثات في سوتشي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقائهما الثاني خلال أسابيع بعدما اجتمعا على هامش مؤتمر حول القطب الشمالي في هلسنكي.