كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعتبر هذا اللقاء أعلى اتصال أمريكي مع بوتين منذ يوليو (تموز) حين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي في فنلندا في قمة واجهت انتقادات في الولايات المتحدة.
وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الأمريكية لمطالبة موسكو بوقف دعمها الرئيس نيكولاس مادورو.
كما تأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي خلص إلى عدم تواطوئ فريق حملة ترامب في ذلك.
وكانت روسيا اعلنت في وقت سابق عن هذه الزيارة لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان بومبيو سيلتقي بوتين. كما سيجري محادثات في سوتشي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقائهما الثاني خلال أسابيع بعدما اجتمعا على هامش مؤتمر حول القطب الشمالي في هلسنكي.