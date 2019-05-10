كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: بومبيو يزور موسكو وسوتشي الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور موسكو وسوتشي من 12 إلى 14 مايو.

وجاء في بيان الوزارة: "سيتوجه وزير الخارجية بومبيو إلى سوتشي، روسيا، في 14 مايو/أيار، وسيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة مجموعة من التحديات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي 13 مايو/أيار، سيلتقي بومبيو في موسكو بموظفي السفارة الأمريكية وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي والطلاب الأمريكيين.

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وقال التقرير "وزير الخارجية بومبيو سيضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول".

وصرح البيان، سابقا، "نحن على استعداد لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي الذي تقاطعه واشنطن، بما في ذلك النظر في مقترحات محددة لتطوير تصريحات دونالد ترامب بشأن معاهدة جديدة بشأن نزع السلاح النووي".

وتابع البيان: "نحن لا نركز على السلبيات. ومنفتحون على إيجاد طرق للتغلب على المشاكل الحالية ونحن واثقون من أن هذا سوف ينجح عاجلاً أم آجلاً لأنه يلبي احتياجات البلدين. نحن على استعداد لبناء تفاعل أوثق وبناء مع الولايات المتحدة على أساس المساواة و مراعاة المصالح المتبادلة".