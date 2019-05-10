كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرق 70 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل صفاقس التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة، بغرق 70 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مسؤولين بالسلطات الجهوية بصفاقس أن وحدات من جيش البحر بصدد انتشال جثث المهاجرين فيما تم إنقاذ 16 شخصاً حتى الآن بواسطة قوارب الصيد القريبة من حادث الغرق.

ورجحت المصادر أن يكون المركب الذي كان يقل المهاجرين قد انطلق من سواحل ليبيا.

ولم تتوفر تفاصيل على الفور من وزارة الدفاع أو الداخلية. وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة .