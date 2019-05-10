كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوبي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة أرضية، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، مدينة بندر عباس جنوبس إيران.

وذكرت مؤسسة رصد الزلازل بجامعة طهران، أن مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان تعرضت إلى هزة أرضية في الساعة 07:11 من صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي، وعلى عمق 22 كلم تحت سطح الأرض، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

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ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة الأرضية.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990.

وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.