كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أمريكي: تنظم "الإخوان" ألهم داعش وأخواتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط استعداد دوائر الحكم في واشنطن لتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الدولية، ومع توالي دعوات أوروبية للقيام بالمثل، أورد الموقع الأمريكي "مشروع محاربة الإرهاب" تقريراً يسلط الضوء على الترابط ما بين الفكر الإخوان والإرهاب حول العالم.

ونشرت مجموعة الضغط "مشروع محاربة الإرهاب - سي إي بي" على موقعها الإلكتروني أمس الخميس تقريراً يوثق العلاقات الأيديولوجية بين عناصر تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية العنيفة لا سيما تلك التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها.

وأكد التقرير أن الحركة الإخوان التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعاً لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

وقال إن جماعة الإخوان التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر (أيلول) عندما تم ضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.

وأشار إلى أن كلا من قادة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وزعيم داعش أبوبكر البغدادي، وغيرهم انتموا إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل توليهم أدوارهم في شبكاتهم الإرهابية الخاصة، وأن الجماعات المتطرفة العنيفة مثل داعش على امتداد أيديولوجية الإخوان الأساسية.

المنظمات الإرهابية التي ألهمها "الإخوان":-

القاعدة

داعش

جبهة النصرة

حماس

وربط التقرير 40 فرداً وجماعة في الإخوان المسلمين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمقاتلون الأجانب والدعاة المتطرفون والقادة السياسيون.

ولفت إلى أن كتابات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا وعقيدة زعيم الجماعة سيد قطب، ساعدا على تشكيل أيديولوجيات الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل تنظيم القاعدة وداعش وحماس.

وينتمي مؤسسو القاعدة أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، والعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر خالد شيخ محمد، وزعيم داعش أبوبكر البغدادي، إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل توليهم أدوارا في شبكات الإرهاب الخاصة بهم.

وحماس المصنفة إرهابية من دول عدة، تعد فرعاً مباشراً لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، تم إنشاؤها كجناح فلسطيني للمنظمة.

الشخصيات المتهمة بالإرهاب والمرتبطة بالإخوان:-

عمر بكري محمد فستق

ربطه مسؤولون بريطانيون بهجمات إرهابية متعددة، يشاع عن وجود صلات له بتنظيم القاعدة، دعا إلى رفع علم الجماعة فوق القصر الرئاسي اللبناني.

أحمد إدريس نصرالدين

كان مديراً لبنك التقوى الذي يتخذ من جزر البهاما مقراً له، والذي أنشئ عام 1988 بدعم من جماعة الإخوان المسلمين.

عمرو دراج

عضو رفيع المستوى في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مؤسس في جماعة الحرية والعدالة المحظورة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

أسامة بن لادن

المؤسس المشارك وزعيم القاعدة المعروف بتدبير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والتي أودت بحياة نحو 3000 شخص.

طلعت فهمي

الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الذين أشاروا إلى الحكومة المصرية في يونيو 2016 باسم "أتباع الصهاينة".

يوسف القرضاوي

منظّر حاصل على الجنسية القطرية، مقيم في الدوحة، وأكبر أيديولوجي للإخوان، المؤسس المشارك للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS).

محمد منتصر

متحدث باسم جماعة الإخوان في مصر من يناير (كانون الثاني) 2015 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017، من جناح شباب الإخوان، يشجع على الرد العنيف على القمع للإخوان المسلمين.

محمد بديع

المرشد الرسمي للإخوان المسلمين، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في مصر بتهم متعددة بالتخطيط والتحريض على الهجمات العنيفة في أعقاب ثورة يوليو (تموز) 2013.

محمد مرسي

الرئيس المخلوع لمصر وعضو جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة، تمت تنحيته من منصبه عام 2013 بطلب شعبي من المتظاهرين، يقضي حالياً عقوبة بالسجن المصري بتهم تتعلق بالتجسس وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء.

محمد طه وهدان

عضو مكتب الإرشاد، حكم عليه بالسجن 3 سنوات في مايو (أيار) 2015 لدوره في مداهمة يوليو (تموز) 2013 على مركز شرطة الإسماعيلية، احتجاجاً على الثورة ضد حكومة جماعة الإخوان في مصر.

محمود عزت

القائم بأعمال المرشد الأعلى للإخوان المسلمين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، تولى دور المرشد الأعلى في عام 2013 بعد اعتقال المرشد الأعلى محمد بديع.

محمد البلتاجي

تم انتخابه للمرة الأولى في مجلس الشعب المصري عام 2005 كعضو في جماعة الإخوان المسلمين، بدأ الاحتجاج على الحكومة المصرية بعد خسارته لإعادة انتخابه عام 2010.

عبدالمجيد أحمد حسن

عضو جماعة الإخوان التي اغتالت رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1948.

محمد ضيف

زعيم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة الإخوان المسلمين - فرع حماس.

محمود حسين

عضو منذ فترة طويلة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، شغل منصب الأمين العام للجماعة منذ عام 2010.

محمود عبداللطيف

عضو جماعة الإخوان المسلمين الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري جمال عبدالناصر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1954.

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هاني السباعي

قدم التدريب ووفر الدعم المادي لتنظيم القاعدة، فضلاً عن التآمر لارتكاب أعمال إرهابية.

يحيى سنور

انتخب رئيساً سياسياً لحركة حماس في قطاع غزة في فبراير (شباط) 2017 خلفاً لقائد حماس آنذاك إسماعيل هنية.

محمود غزلان

عمل أمين عام لجماعة الإخوان حتى اعتقاله عام 2002، أطلق سراحه عام 2005 وسجن مرة أخرى 8 أشهر عام 2007، وعمل متحدثاً باسم الجماعة عامي 2012 و2013.

محمد جمال خليفة

رجل أعمال سعودي وزعيم جماعة الإخوان، متزوج من إحدى شقيقات أسامة بن لادن، اعتقل في الولايات المتحدة عام 1994 فيما يتعلق بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.

خيرت الشاطر

نائب المرشد الأعلى المسجون والممول الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يلعب دوراً رئيساً في صنع السياسات كخبير استراتيجي، رغم أنه من غير الواضح إلى أي مدى يعمل حالياً من السجن.

سيد قطب

القائد الحقيقي للإخوان، أعدم 1966، سجن بعد محاولة اغتيال للرئيس المصري جمال عبدالناصر، كتاباته، خاصة المعالم الرئيسة وفي ظلال القرآن ألهمت قادة التنظيمات.

إسماعيل هنية

شغل سابقاً منصب نائب زعيم حماس بين عامي 2014 و2017، وكان رئيساً لحركة حماس في غزة بين عامي 2007 و2014، دعا إلى العنف الإرهابي.

أيمن الظواهري

شارك في تأسيس القاعدة مع أسامة بن لادن عام 1988، انضم سابقاً إلى جماعة الإخوان المحظورة عندما كان مراهقاً في مصر، حيث اعتقل في سن 15 عاماً.

حسن البنا

مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

علي القرضاوي

أمين عام الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS)، وبالتالي لا يزال يوفر غطاءاً دينياً لعمليات وتحركات المجموعات التي تتبع الفكر الإخواني.

خالد مشعل

رئيس المكتب السابق لحركة الإخوان المسلمين في قطر، والذي يعمل في قطر منذ 13 عاماً.

أحمد ياسين

المؤسس المشارك لحركة حماس عام 1987، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين.

حسين مصطفى بيري

مقاتل أجنبي لداعش في سوريا في عام 2014.

عبدالصبور شاهين

أستاذ بجامعة القاهرة، أعلن دعمه لفتوى القرضاوي عام 2004 في قتل المدنيين الأمريكيين في العراق.

خالد شيخ محمد

إرهابي دولي، والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يدعي أنه خطط أو ساعد في التخطيط لـ30 هجوماً أو مؤامرة إرهابية أخرى.

أبوبكر البغدادي

زعيم داعش منذ يونيو (حزيران) 2014، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلب من والده إسماعيل البدري أثناء دراسته في التسعينات بجامعة صدام للدراسات الإسلامية في العراق.

أحمد الريسوني

رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS)، وهو مواطن مغربي انتقد الحكومة المغربية ووصف الفرنسية بأنها لغة ميتة، شغل سابقاً منصب نائب رئيس IUMS قبل أن يصبح رئيساً لها في نوفمبر 2018.

عبدالله عزام

ساعد في تأسيس القاعدة وحماس، وغالباً ما يشار إليه باسم والد الجهاد العالمي، له دور فعال في تجنيد المقاتلين الأجانب وإرسالهم إلى أفغانستان في الثمانينات.

أبوالعلا المودودي

مؤلف ساعدت نظرياته في تشكيل مبادئ قطبية، وهي أيديولوجية تستند إلى تعاليم سيد قطب الذي أثر كثيرا على عدد من الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش.

أحمد عبدالرحمن

عضو منذ فترة طويلة في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ورئيس مكتبها في إسطنبول بتركيا، يدير شؤون أعضاء الإخوان المنفيين، وكذلك أنشطة القادة الشباب على أرض مصر.

عبدالمجيد الزنداني

تتهم وزارة الخزانة الأمريكية الزنداني بالتجنيد النشط لمعسكرات تدريب القاعدة، وبلعب دور رئيسي في شراء الأسلحة للجماعة الإرهابية، ودعمه حركة الإخوان المسلمين مالياً.

عصام مصطفى

المؤسس والأمين العام السابق لاتحاد الخير، عمل عضواً في اللجنة التنفيذية لحركة الإخوان، وتم تصويره جنباً إلى جنب مع زعيم حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة عام 2014.

عبدالرحمن النعيمي

يقدم الدعم المالي لتنظيم القاعدة وميليشيات الأنصار المتمركزة في لبنان. حول النعيمي ملايين الدولارات من الجهات المانحة التي تتخذ من قطر مقراً لها إلى التابعين في اليمن وسوريا والعراق.

عبدالعزيز الرنتيسي

مؤسس حركة حماس عام 1987 باعتبارها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، قاد حماس بعد اغتيال زعيمها المؤسس المشارك أحمد ياسين في مارس (آذار) 2004، وقتل في 17 أبريل (نيسان) 2004.