فيديو: عبد الله أيت الشريف
لم يخفي يحيى جبران، نجم فريق الوداد البيضاوي، خيبة أمله بعد التعادل في مباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي، بهدف لمثله، أمس الخميس، عن مؤجل الجولة 26، مؤكدا بأن فريقه مازال عازما على تحقيق الانتصارات في الدورات المقبلة، وحسم اللقب قبل نهائي عصبة الأبطال.
وقال جبران، في تصريح لـ”اليوم24″ بعد المباراة، إن فريقه استحق الانتصار في هذه المباراة، غير أن ضربة جزاء في آخر الدقائق حرمت الفريق من ذلك، مشددا على أن فريقه كان الأفضل على أرضية الملعب.
وعلى الرغم من خسارة الفريق لنقطتين هامتين، كانتا لتسهلان عليه المهة أكثر نحو الظفر باللقب، إلا أن اللاعب يؤكد على أن المجموعة عازمة كل العزم على تحقيق الفوز في القادم من المباريات، من أجل حسم اللقب قبل نهائي عصبة الأبطال، أمام الترجي التونسي.
إليكم تصريح يحيى جبران بعد مباراة الكلاسيكو:
كانت هذه تفاصيل خبر جبران: ” نرغب في حسم اللقب قبل نهائي العصبة وكنا نستحق الفوز على الجيش” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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