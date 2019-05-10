سرقة دجاجة في “شعبانة”.. ثلاثة شبان يواجهون السجن لـ10 سنوات

في واقعة مثيرة وغريبة، اعتقل في مدينة ورزازات، أبريل الماضي ثلاثة شبان، وجرت متابعتهم في حالة اعتقال بسبب ”سرقة دجاجة”.

ويرتقب أن تصل مدة العقوبة إلى 10 سنوات، وذلك بسبب التهمة، التي يتابعون بها، وهي تكوين عصابة إجرامية.

وفي تفاصيل القضية، عمد ثلاثة شبان في أحد الدواوير الهامشية لورزازات إلى سرقة دجاجة، ليلة احتفالهم بـ “شعبانة”، فانتهى بهم الأمر في السجن، وتنتظرهم عقوبة قاسية.

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ومثل المتهمون أمام غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات، الخميس4 أبريل الماضي، وسط ذهول الحقوقيين، والمتتبعين، بسبب تكييف سلطة الملاءمة للأفعال، التي اقترفوها، بين السرقة الزهيدة، والسرقة ليلا، والمقرونة بأكثر من ظرفين مشددين.

وعلى الرغم من تنازل مالكي الدجاجة، صممت المحكمة على متابعة المعنيين بالأمر، والإبقاء على اعتقالهم، وإدراج ملفهم في جلسات لمحاكمتهم من أجل سرقتهم الدجاجة من زريبة منزل معد للسكنى، وتصميمهم على استعمال سكين لإزهاق روحها، وأكلها، وإتلافهم معالم الجريمة.

وحسب إفادة مصادر محلية، اتفق الثلاثة على توقيف شرب الخمر، أو ما يطلق عليه “شعبانة”، والذي جرى عرف المدمنين على إحيائه قبل أربعين يوما من تاريخ أول يوم صيام، وأخذتهم نشوة النغم، والحديث في مواضيع إلى أن اشتد بهم الجوع ليلا، فتآمروا على سرقة دجاجة أحد سكان البلدة، وقسموا الأدوار بينهم من الحراسة إلى الولوج إلى مسكن الضحية إلى حين الظفر بالدجاجة.