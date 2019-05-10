في رابع أيام رمضان، اهتز حي لاجيروند بالدار البيضاء، قبل لحظات، على وقع حادث انتحار بشع.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عمد الشاب إلى رمي نفسه أحد طوابق العمارات القريبة من ثانوية جابر ابن حيان.
وأفادت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية والوقاية المدنية، حلت بعين المكان، لمباشرة التحريات الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. شاب يصدم المواطنين ويرتمي من فوق منزله بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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