عاجل.. شاب يصدم المواطنين ويرتمي من فوق منزله بالبيضاء

في رابع أيام رمضان، اهتز حي لاجيروند بالدار البيضاء، قبل لحظات، على وقع حادث انتحار بشع.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عمد الشاب إلى رمي نفسه أحد طوابق العمارات القريبة من ثانوية جابر ابن حيان.

وأفادت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية والوقاية المدنية، حلت بعين المكان، لمباشرة التحريات الأولية.