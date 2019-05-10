موجة حر تضرب مناطق عديدة من المملكة بين السبت والإثنين.. درجات الحرارة ستصل إلى 45!

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن المملكة ستعرف موجة حر خلال الأيام المقبلة تمتد من السبت وحتى يوم الإثنين.

وقالت المدرية في نشرة خاصة اليوم، إن موجة الحر ستعم عددا من مناطق المملكة مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 34 و45 درجة مائوية.

وفي وقت سابق أعلنت المديرة أن درجات الحرارة ليوم غد السبت ستتأرجح ، خلال النهار، ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالسايس والسهول المحيطية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و45 بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.