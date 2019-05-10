البنزرتي يحتج على البرمجة: “الوداد يشرف المغرب وعلى الفريق أن يكون محميا” – فيديو

فيديو: عبد الله ايت الشريف
وجه التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، سهام النقد للبرمجة، وذلك بسبب برمجة عدد من المباريات في حيز زمني ضيق، دون الأخد بعين الاعتبار للرحلات الطويلة التي يقوم بها الفريق خارج المغرب، ووصوله لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
وقال البنزرتي، أمس الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، في “كلاسيكو” الكرة المغربية، عن الجولة 26 من البطولة الاحترافية، إن ” الوداد البيضاوي يشرف الكرة المغربي، وقد وصل لنهائي عصبة الأبطال بعد عناء طويل، لذلك عليه أن يكون محميا”.
وبخصوص الظفر بلقب البطولة، أكد المدرب التونسي على أن طريق التتويج مازالت طويلة، وعلى الفريق أن ينتصر في المباريات القادمة من أجل الاقتراب أكثر من اللقب.
أما بخصوص أداء حكم “الكلاسيكو”، الذي احتسب ضربة جزاء ضد الوداد في آخر دقيقة من عمر المباراة، فقد أشاد البنزرتي بأداءه، وقال بأنه “قام بمباراة مثالية”، رافضا التعليق على ضربة الجزاء.
إليكم تصريح فوزي البنزرتي بعد المباراة:
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