بعد تأخير دام سنوات.. افتتاح الجسر المعلق في الدار البيضاء

بشكل مفاجئ، تم، صباح اليوم الجمعة، افتتاح الجسر المعلق “سيدي معروف”، بالدار البيضاء في وجه السائقين.
ويأتي الافتتاح بعد ساعات من إعلان مقاطعة عين الشق الخبر بشكل رسمي.
ويشار إلى أن مشروع الجسر المعلق الذي يبلغ طوله 138 مترا، وارتفاعه في الوسط 73 مترا قيمة الاجمالية بلغت تكلفته 588 مليون درهم، ومن المنتظر أن يخفف أزمة المرور التي تعرفها منطقة سيدي معروف، بسبب تدفق العربات مابين مركز البيضاء ومطار محمد الخامس، و مابين الطريق الوطنية رقم 11 ومركز العاصمة الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن المشروع الذي كان من المفروض أن يكون قد أنجز سنة 2012، تم تأجيله إلى غاية 2016، ورغم وصول سمة 2019 لا يزال الغموض يلف أسباب افتتاحه في وجه المواطنين.
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