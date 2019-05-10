“الذهب المغربي” في السودان.. اتحاد الغرف التجارية في السودان: المغاربة لم يُهربوا الذهب

حجزت قوات الدعم السريع السوداني، التي يرأسها القائد العسكري، الفريق محمد حمدان دلقو “حميدتي”، أمس الخميس، كميات من الذهب، التابع لشركة “مناجم المغرب”، يصل وزنها إلى 241 كيلوغراما، وحدث ذلك في ولاية “نهر النيل” ليس بعيدًا عن الشركة المغربية، التي تعمل على التنقيب عن المعادن، وتحديدًا في وادي بغابة.

وقالت قوات الدعم السريع “حميدتي” إن 84 من كمية الذهب المحجوز ليست مرخصة، وأثناء التوقيف حجزت 241 كيلوغراما، أكدت أنها ستُحيلها إلى بنك السودان المركزي لاستكمال البحث، والتحقيقات، أما الطائرة المغربية فكانت متوجهة إلى “الخرطوم”، قبل أن تُحاصرها القوات السودانية قبل الإقلاع.

أيّ الإجراءات القانونية لم تلتزم بها “مناجم المغرب”؟

في خضم بحث “اليوم24” حول الإجراءات القانونية، التي أثارت جدلا، وتسببت في توقيف الطائرة المغربية، تبين أنه من العادة يتم “شحن” الذهب وفقًا لإجراءات معينة بوجود مراقب من الشركة السودانية للتعدين، وبإجراءات تشترك فيها أربع جهات، من بينها الأمن الاقتصادي، وأمن المطار، ومراقب شركة التعدين بجانب مدير الموقع، وتوقيع الأربع جهات على الاستمارة الخاصة بالشحن، وتسافر الطائرة إلى الخرطوم لتتم مراجعة الشحنة بواسطة بنك السودان، ومطابقة كميات الشحن، ثم تكمل الإجراءات مع بنك السودان، بعد أخذ الدولة نصيبها، بحسب ما هو معول به.

“مناجم المغرب” في السودان..

وفقًا لمعطيات ذات صلة، فإن شركة “مناجم المغرب” حصلت على ترخيص البحث، واستخراج، وإنتاج الذهب في السودان عام 2008، وحصلت على موقعين يعتبران مهمان في المنطقة، أحدهما يقع في النيل السوداني، واستغلت شركة التعدين المغربية استراتيجية الحكومة السودانية لتشجيع التنقيب عن المعادن، وإنتاجها للحصول على مصادر جديدة للإيرادات، والعملات الأجنبية.

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وتتوقع “مناجم المغرب” أن تستخرج من السودان زهاء 12 طنًا من الذهب، وتسعى إلى منافسة شركة الذهب والتنقيب، الموجودة سلفًا في السودان، وهي Ariab Mining Co ، شركة مشتركة بين شركة الموارد الطبيعية الكندية La Mancha ، والحكومة السودانية.

اتحاد الغرف التجارية في السودان: المغاربة لم يُهربوا الذهب

وإزاء عملية حجز شحنة الذهب المغربية المذكورة، أبدى اتحاد الغرف التجارية السوداني استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع لطائرة تحمل شحنات من الذهب في نهر النيل.

وقال رئيس غرفة المعادن، المكلف بالاتحاد “إبراهيم أبوبكر في تصريح للصحافة السودانية، أمس، إنهم يستغربون لما حدث اليوم لشركة “مناجم للمعادن” لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة، ومكتملة من بنك السودان، وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، بجانب إجراءات الجمارك.

وذكر أن الشحنة المبرمجة مسبقًا للتصدير هي 96.5 كيلو من الذهب داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية بإخطار قوات الدعم السريع، والجهات الأمنية بأن الشركة تملك تصاديق مسبقة.

وتحدثت قوات “حميداتي” عن ضبط 241 كيلوغراما من الذهب، مشيرةَ إلى أن 93 منه مرخصة، وارتباطا بقوات “حميداتي”، حصلت “أخبار اليوم” على معطيات دقيقة، أكدت أن شركة “مناجم المغرب” كانت تستند إلى القوات نفسها في توفير الحماية لها، وفور ضبط “الذهب” المغربي، رافقت القوات السودانية الطائرة المغربية “تابعة لشركة خاصة” إلى مكان آمن لاستكمال الاجراءات القانونية.