ويل سميث عن دور الجنيّ في علاء الدين: "لا يمكن أن أقدمه"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ​​صرّح الممثل الأميركي الشهير ويل سميث أنه تردد في بادئ الأمر قبل الموافقة على لعب شخصية جني مصباح علاء الدين في فيلم سينمائي جديد يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الناجح وذلك بعد أن تفوق النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز في الأداء الصوتي للشخصية عام 1992.

وقال سميث الذي لمع نجمه بفضل مسلسل "ذا فريش برينس أوف بل إير" في التسعينيات لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري.

وأضاف سميث خلال مقابلة أجريت تزامنا مع العرض الأول للفيلم في لندن، يوم أمس الخميس، أن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان "لا.. لا يمكن".

وقال الممثل ومغني الراب البالغ من العمر 50 عاما "لم يدع روبن وليامز مساحة كبيرة لتقديم الجني بشكل أفضل... فكرت في الأمر ووجدت أن الفيلم الجديد ليس من أفلام الرسوم المتحركة فرأيت أنه قد يكون مختلفا بعض الشيء".

ويروي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين لكن المخرج جاي ريتشي قال إن القصة كانت بحاجة للتجديد"

Advertisements

وتابع "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

وأضاف ريتشي أن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

وعلّقت الممثلة ناعومي سكوت التي تلعب دور الأميرة ياسمين "تعبر (الأميرة ياسمين) عن نفسها وتخوض رحلة حتى تصل إلى ذلك... أريد أن ترى الفتيات الصغيرات هذا".

أما دور علاء الدين فيقوم به الممثل ذو الأصول المصرية مينا مسعود في الفيلم الموسيقي الذي يضم بعض الأغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة كما يقدم أغنيات جديدة.

كما وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات ديزني من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة مثل "ذا جانغل بوك" و"دامبو" وكذلك فيلم "ذا ليون كينغ" الذي سيعرض هذا الصيف.