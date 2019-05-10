شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يدين تعرض مخازن القمح في اليمن لإطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:58 مساءً, 10 مايو 2019 م المناطق - واس أدان برنامج الغذاء العالمي تعرض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة اليمنية إلى إطلاق نار من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمس الخميس.

واستنكر المتحدث ارفيه فيرهوسل الهجمات على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية في الوقت الذي يعاني ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء .

وأضاف المتحدث أن البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر ، داعيا إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن .

وأوضح أن تقييمًا أجراه فريق البرنامج في آخر فبراير أكد أن 70 % من القمح المخزون لازال يصلح للاستهلاك بعد غربلته .

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