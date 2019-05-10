وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا البحرية

وقال باسيل في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة إننا "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكدا أن "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".



وأعرب عن "أمله بأن نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين، وأيضاً ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشدداً على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".



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