الهجرة الدولية: غرق 50 شخصا قبالة شواطئ تونس

ونقلت "سكاي نيوز" عن المنظمة قولها، إن "50 شخصاً على الأقل غرقوا، اليوم، قبالة شواطئ تونس بعد انقلاب قارب قادم من ليبيا".
وتسببت الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية، بغرق المئات من المهاجرين قبالة الشواطئ المغربية والتونسية.
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