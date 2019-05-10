نقابة المحامين بأنقرة لأردوغان: نحن ضد الظلم جملة وتفصيلا

عبّرت النقابة العامة للمحامين في العاصمة التركية، أنقرة، عن رفضها قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادتها في يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة رفضها للظلم.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، فقد لجأت النقابة المذكورة إلى طريقة مبتكرة لمناهضة قرار إعادة انتخابات إسطنبول، تمثلت في نصب لافتة كبيرة على مقرها بالعاصمة كتبت عليها جملة "نحن ضد الظلم جملة وتفصيلًا".

وكانت النقابة ذاتها قد أصدرت بيانًا الإثنين الماضي، عقب صدور قرار اللجنة العليا، أكدت فيه أن ما حدث كان "انقلابا تم إلباسه بحلة القانون".

كما شددت على أن "الاعتراضات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بخصوص تشكيل لجان صناديق الاقتراع، غير قانونية، وبالتالي القرار الذي صدر بناءً عليها غير قانوني".

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جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي مَثّل هزيمة معنوية كبيرة للحزب الحاكم لما لها من رمزية كبيرة في البلاد، إذ كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ الحزب الحاكم تقديم سلسة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر ومنها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى.

وعلى إثر ذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.