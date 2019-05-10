السفير الأمريكي لدى اليمن: نعمل للوصول لحل سياسي للحرب التي فرضها الحوثي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن مع أحمد عوض بن مبارك
أعرب السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هينزيل عن تطلعه للعمل مع الحكومة اليمنية وجميع الشركاء لإنهاء الصراع الدائر في اليمن من خلال الحل السياسي التفاوضي.
جاء ذلك خلال لقاء السفير هينزيل مع سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك بمقر السفارة اليمنية في واشنطن، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته، أكد سفير اليمن في واشنطن أهمية الدور الأمريكي في التوصل لحل سياسي سلمي للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي.
وقال السفير بن مبارك إن تطبيق قرارات مجلس الأمن من شأنها أن تحقق تطلعات اليمنيين، مشددا على ضرورة الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده، ورفض التعنت الحوثي لتنفيذ اتفاق ستكهولم.
وكان تقرير أمريكي قد قال إنه منذ اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يعد الحوثيون المدعومون من إيران يتعرضون لضغط عسكري يدفع قدما بعملية السلام، ويوقف الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم.
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