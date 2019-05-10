ترامب: فرض رسوم على الصين أفضل من التوصل إلى اتفاق معها

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تعهد الرئيس دونالد ترامب، بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون في وضع أفضل من خلال فرض رسوم جمركية على نطاق واسع على الواردات الصينية من أي اتفاق تجاري يمكن التفاوض بشأنه مع بكين.

وكتب ترامب عبر موقع “تويتر”، في الوقت الذي يستعد فيه المفاوضون الأمريكيون والصينيون لإجراء محادثات لليوم الثاني وسط حرب تجارية متنامية سوف تجلب الرسوم لبلادنا ثروة أكبر بكثير حتى من اتفاق ممتاز من النوع التقليدي، هذا الأسلوب أسهل وأسرع بكثير.

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وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستشتري منتجات زراعية من مزارعينا العظام بكميات أكبر من التي اشترتها الصين في أي وقت سابق وننقلها إلى الدول الفقيرة التي تعاني من مجاعات كمساعدات إنسانية.

وأوضح ترامب أن المفاوضات مع الصين ستستمر على أمل ألا يحاولوا إعادة التفاوض بشأن اتفاق مجددا!.

وأضاف أن المحادثات مع الصين تستمر بطريقة ملائمة للغاية، ولا داعي إطلاقا للتعجل.