الأنباء الفرنسية: بريطانيا تعثر على مقبرة أنجلوسكسونية عمرها 1400 عامًا

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن العلماء في بريطانيا عثروا على قبر في مقاطعة إسيكس شمالي شرق العاصمة لندن، وقد تم اكتشاف الموقع للمرة الأولى في عام 2003.
وتابعت أن المذهل في الأمر أن الموقع لم يكن من المواقع الواعدة لاكتشاف شئ، ولكن فريق العلماء المكون من 40 عالم آثار قرروا الحفر.
وأضافت أن بعد سنوات من الحفر الدقيق حتى تم العثور على غرفة الدفن الأنجلو سكسونية لأمير ولم يتم العثور على مقبرة مثلها من قبل في بريطانيا، ويبلغ عمر القبر نحو 1400 عام.
وأشارت إلى أن القبر يتضمن عملات ذهبية مرتبة بعناية وأواني زجاجية وأوني شرب خشبية، وعثر على المقبرة على عمق 13 قدم أي ما يعادل 4 أمتار.
وقال أحد العلماء المشاركين في التنقيب "القبر يضاهي جمال قبر توت عنخ آمون، بسبب احتفاظه بألوانه الزاهية ومقتنياته الجميلة".
وأوضحت الوكالة، أن قبر الملك توت عنخ آمون مشهور بقناعه الذهبي الذي حفظ بشكل هائل رغم أن عمره أكثر من 3300 عام.
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