الولايات المتحدة تحذر السفن الأمريكية من استهداف إيران لها في الشرق الأوسط

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الامريكية تحذر السفن الأمريكية من أن إيران قد تستهدفا.

وأشارت القناة أن الإدارة البحرية الأمريكية أصدرت أمس الخميس تقريرًا تحذر فيه سفن الشحن التجارية من أن إيران أو وكلائها قد يستهدفون السفن التجارية والبنية التحتية لإنتاج النفط.

يأتي التحذير في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين البلدين، وتبين المخابرات الأمريكية أن إيران من المحتمل أن تحرك صواريخ باليستية قصيرة المدى على متن قوارب في الخليج العربي، وفقًا لعدد من المسئولين الأمريكيين الذين لديهم معرفة مباشرة بالوضع.

ومنذ أوائل مايو، هناك احتمال متزايد بأن إيران ووكلائها الإقليميين قد يتخذون إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة والشركاء، بما في ذلك البنية التحتية لإنتاج النفط، بعد تهديدهم الأخير بإغلاق مضيق هرمز. ويمكن أن ترد إيران أو وكلاءها من خلال الاستهداف والسفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط، أو السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، أو مضيق باب المندب، أو الخليج العربي.