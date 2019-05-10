تحرير رهائن في بوركينا فاسو.. ومقتل جنديين فرنسيين

قُتل جنديان فرنسيان، ليلة الخميس، خلال عملية تحرير رهائن شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

ونُفّذت العملية العسكرية ليلا لتحرير السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا، اللذين فقد أثرهما في حديقة بندجاري الوطنية في بنين في الأول من مايو.

وأدت العملية إلى الإفراج عن أمريكي وكوري جنوبي وفرنسيين اثنين.

وكان سائحان فرنسيان خطفا أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين، الأسبوع الماضي، وعثر على مرشدهما المحلي ميتا.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون "يود أن يهنئ القوات المسلحة الفرنسية على تحرير الرهائن وكل من عمل إلى جانبهم".

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وأضاف أن ماكرون "ينحني بإجلال أمام تضحية اثنين من جنودنا اللذين بذلا حياتهما لإنقاذ مواطنينا".

بدورها، شكرت وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، في بيان منفصل، السلطات في بنين وبوركينا فاسو وكذلك الولايات المتحدة "لدعمها الثمين" في العملية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، تنسب إلى جماعات متشددة بينها "أنصار الإسلام" وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش".

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد، ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط مئات القتلى منذ 2015، حسب إحصاء أجرته فرانس برس.