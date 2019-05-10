غرق 70 مهاجراً غير شرعى قبالة السواحل التونسية

قال موقع القناة التاسعة التونسية، إنه لقى 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء مصرعهم بالمياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة (أكثر 40 ميل بحري) على مستوى ولاية صفاقس،

بينما تم إنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب هجرة غير نظامية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أكده مصدر جهوي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكّدت التاسعة أن عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفايات المسجلة مرشحا للارتفاع، علما بأن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادثة.

ومن المنتظر أن يقع توجيه الجثث، التي يتواصل انتشالها، إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستستقبل وتعتني بالأشخاص الذين تم إنقاذهم.