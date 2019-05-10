الكويت: مشروعات إغاثية وخدمية متنوعة لصالح آلاف السوريين والفلسطينيين واليمنيين

أعلن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الكويتي الدكتور عبدالله المعتوق، تدشين حزمة برامج ومشروعات إغاثية وخدمية متنوعة؛ لخدمة آلاف اللاجئين السوريين، والفلسطينيين والفقراء اليمنيين.

وقال المعتوق - في تصريح صحفي - إن الهيئة نفذت مشروع "ويطعمون الطعام" على مدى 22 يوما، عبر تقديم 4400 وجبة عائلية متكاملة للأسرة مرة أسبوعيا، بالتعاون مع جمعية شام الخير المعتمدة بوزارة الخارجية؛ وذلك لتخفيف العبء عن الأسر السورية المهجرة بمخيمات الشمال السوري، وريف إدلب، خاصة الأسر المتعففة، وأسر كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والأيتام.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت برنامجا إغاثيا علاجيا "عطاؤكم شفاء"، لتخفيف معاناة مئات المرضى بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، موضحا أن البرنامج اشتمل على توزيع سلال غذائية رمضانية على 300 أسرة، وحقائب طبية على 100 مريض، وإجراء عمليات جراحية لسبعة مرضى، وتركيب أطراف صناعية لـ30 معاقا، وتقديم جلسات علاج فيزيائي وإشعاعي لـ 30 طفلا مريضا، ومساعدة 6 أشخاص من ذوي الإعاقات على الزواج، وتوفير 3 أجهزة طبية لعدد من المستوصفات، وتنظيم أنشطة دعم نفسي لـ 200 طفل.

وأضاف المعتوق أن الخيرية الإسلامية العالمية، أقامت الهيئة مشروع حوض روحان لحصاد مياه الأمطار بمنطقة المحويت اليمنية، لمصلحة 570 أسرة في عدد من القرى التي عانت لسنوات طويلة من شح المياه؛ وذلك بالشراكة مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليمنية.