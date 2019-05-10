فرنسا لا تريد "تمديداً متكرراً" لبربكست

اسماء السيد - باريس: أعلن مستشار في الرئاسة الفرنسية أمام رابطة الإعلاميين المعتمدين في الاليزيه أنّ باريس لا تريد "تمديداً متكرراً" لبريكست وأنّها تطلب من لندن "أن يكون لديها حل قبل 31 تشرين الأول/اكتوبر".

وقال المسؤول إنّ "البريطانيين سيشاركون في الانتخابات الأوروبية، هذا غريب ومحل تساؤل ولكن سيكون من الصعب التفكير بأنّ مسار (بريكست) سينتهي قبل 23 ايار/مايو".

وأضاف أنّه "يمكن للانتخابات الأوروبية أن تمثّل صدمة سياسية توصل إلى اتفاق عابر للأحزاب قبل 30 حزيران/يونيو. ولكن الوضع لن يكون واضحاً في 31 تشرين الأول/اكتوبر (عشية) قيام المفوضية الأوروبية (الجديدة). لا نريد دوامة من قمم بريكست".

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وكان يفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس ولكن جرى تمديد المهلة مرتين، بسبب عدم تأييد النواب البريطانيين اتفاق بريكست الذي جرى التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر بين لندن وبروكسل.

وحددت المهلة الجديدة في 31 تشرين الأول/اكتوبر فيما تتفاوض حكومة المحافظين منذ عدّة أسابيع مع المعارضة العمّالية للتوصل إلى تسوية.

ووقّع الخميس زعماء الدول ال27 التي ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة المتحدة إعلاناً في سيبيو في رومانيا حول مستقبل اوروبا، وتعهدوا البقاء "موحدين، إزاء وضد كل شيء" و"حماية المواطنين".

