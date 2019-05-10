وكالة الأنباء التونسية: غرق 70 لاجئا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16

أفادت وكالة الأنباء التونسية عن غرق 70 لاجئ على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 منهم، مؤكدة أنه تم انتشال 4 جثث حتى الآن.

فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن مقتل 50 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.