أفادت وكالة الأنباء التونسية عن غرق 70 لاجئ على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 منهم، مؤكدة أنه تم انتشال 4 جثث حتى الآن.
فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن مقتل 50 شخصاً على الأقل بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء التونسية: غرق 70 لاجئا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.