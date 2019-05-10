أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أنه على "جميع القوى السودانية العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة لتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.
وأوضح حق، خلال مؤتمره الصحافي، أن المنظمة الأممية تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة.
ومن جهته أشار مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، أن اجتماعا عقد مع المجلس العسكري الانتقالي والذي أعلن فيه اجتماع هايسوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الأمم المتحدة يدعو لانتقال سلمي للسلطة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.