المتحدث باسم الأمم المتحدة يدعو لانتقال سلمي للسلطة في السودان

أعلن المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​فرحان حق​ أنه على "جميع القوى السودانية العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة لتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.

وأوضح حق، خلال مؤتمره الصحافي، أن المنظمة الأممية تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة.

ومن جهته أشار مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، أن اجتماعا عقد مع ​المجلس العسكري​ الانتقالي والذي أعلن فيه اجتماع هايسوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية.