خارجية أميركا: بومبيو سيسافر إلى روسيا في الفترة من 12 إلى 14 أيار

اعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيسافر إلى روسيا في الفترة من 12 إلى 14 أيار حيث سيجتمع مع الرئيس ​فلاديمير بوتين​ ووزير الخارجية ​سيرغي لافروف​"، موضحة أنهم سيبحثون "مجموعة كاملة من التحديات الثنائية والمتعددة".

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