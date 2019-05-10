أبي اللمع: نأسف للاسلوب الذي تم التعاطي به بقضية التوتر العالي بالمنصورية

أسف عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أدي أبي اللمع​ من "الأسلوب والطريقة التي تم التعاطي بها في قضية تمديد خط ​التوتر العالي​ في ​المنصورية​"، مشيراً إلى أنه "احجم عن اتخاذ أي مواقف استعراضية لعدم إعطاء الناس املا خاطئا في موضوع عرفنا مسبقا أنه سينفذ في جميع الأحوال".

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