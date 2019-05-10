منصور: زيارة يازجي أكدت ان ما يجمع العكاريين أكثر مما يفرقهم

اشار راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ الى أنه "من القضايا المهمة التي بلورتها زيارة غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازحي الى عكار هي تأكيد العكاريين بجميع فئاتهم أن ما يجمعهم هو أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن القيم الروحية والاجتماعية والإنسانية تشكل أرضية صالحة لجمع الناس، بعكس ما يحاول البعض أن يصور. فلنستمر بذلك ولتكن عكار مثالا ونموذجا يحتذى في كل ​لبنان​".

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