اللواء ابراهيم التقى كوبيش وبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة

بحث المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش وبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة .

كما التقى اللواء ابراهيم سفيرة ​استراليا​ في لبنان ريبيكا غريندلاي وعرض معها الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والأمن العام .

وبحث اللواء ابراهيم مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني ​نصري خوري​ ​ملف النازحين السوريين​ وقضايا مشتركة .