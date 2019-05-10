بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة .
كما التقى اللواء ابراهيم سفيرة استراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي وعرض معها الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والأمن العام .
وبحث اللواء ابراهيم مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري ملف النازحين السوريين وقضايا مشتركة .
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم التقى كوبيش وبحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.