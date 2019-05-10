النشرة: وقفة احتجاجية لاهالي موقوفي عبرا بصيدا للمطالبة بالعفو العام

افاد مراسل النشرة في صيدا، بأن لجنة أهالي موقوفي أحداث عبرا نظموا بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية امام خيمة اعتصامهم المفتوحة عند مدخل دار الافتاء ومسجد الصديق في صيدا، مطالبين بالعفو العام دون استثناء وبإقفال ملف أحداث عبرا .
وشارك في الاعتصام رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود، الى جانب حشد من عائلات الموقوفين والمصلين.
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