النشرة: وقفة احتجاجية لاهالي موقوفي عبرا بصيدا للمطالبة بالعفو العام

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، بأن لجنة أهالي موقوفي أحداث عبرا نظموا بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية امام خيمة اعتصامهم المفتوحة عند مدخل ​دار الافتاء​ ومسجد الصديق في صيدا، مطالبين ب​العفو العام​ دون استثناء وبإقفال ملف أحداث عبرا .

وشارك في الاعتصام رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، الى جانب حشد من عائلات الموقوفين والمصلين.