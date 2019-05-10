برشلونة يكشف مدة غياب نجمه سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف فريق برشلونة الإسباني عن الفترة التي سيفتقد فيها لنجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الفريق.
وذكر برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "يعاني لويس سواريز من إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور كوجات والفريق الطبي بالنادي".
وأضاف بيان برشلونة "المهاجم الأوروجوائي سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة لفترة تمتد من 4 إلى 6 أسابيع".
وتابع "لن يتمكن سواريز من خوض المباريات الثلاث المتبقية لبرشلونة هذا الموسم، وهي أمام خيتافي وإيبار في الليغا وضد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا".
يذكر أن برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، بعد الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 0-4، الثلاثاء الماضي، في إياب الدور نصف النهائي، علمًا بأنه فاز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة.
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