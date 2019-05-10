نيمار يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يستعد للرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "Le10sport" الفرنسي، فإن نيمار جهَّز حقائبه لمغادرة سان جيرمان في أقرب وقت ممكن، بعد فشل رحلته منذ الرحيل عن برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار لا يشعر بالراحة رفقة سان جيرمان، كما أنه لم يحقق الأهداف التي ترك الفريق الكاتالوني من أجلها.

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ورغم التأكيدات العلنية لوالد نيمار، بأن نجله سيبقى في سان جيرمان، إلا أن ممثلي النجم البرازيلي يدرسون الآن اختيار الوجهة المقبلة للاعب.

ورفض الموقع الفرنسي تأكيد موعد الرحيل في خطة نيمار، سواءً سيكون التحرك في الصيف المقبل، أم سينتظر النجم البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل، كي يكون هناك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة سان جيرمان.

وأوضح أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مدرب الميرنغي، يراقبان بشغف تحركات نيمار، لأن الأخير يعد من أبرز الأسماء المطلوبة في قلعة "سانتياغو برنابيو".