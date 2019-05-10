المسجد الأقصى: 180 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة الأولى في رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدّى 180 ألف فلسطيني، اليوم، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكر مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب.

وأضاف الخطيب "انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين".

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عامًا من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ ساعات صباح اليوم.

وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل والنساء ومن هم فوق سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية منذ ساعات صباح اليوم.

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وحيّا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ أحمد سليم، في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى المسجد الأقصى "لتأكيد تمسكهم بقبلتهم الأولى".

ودعا الشيخ سليم الفلسطينيين إلى الوحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الأميركيّة.

بينما قال مصور "فرانس برس"، الذي تواجد منذ الخامسة صباحًا على معبر قلنديا الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله إن "أعدادًا هائلة من المصلين الذين جاؤوا من مدن شمال الضفة الغربية عبروا معبر قلنديا إلى مدينة القدس الشرقية".

وتابع المصور "كان اليوم مميزًا، إذ سمحت إسرائيل، لأوّل مرة، منذ سنوات بتواجد عناصر من الشرطة الفلسطينية ومن الارتباط الفلسطيني داخل معبر قلنديا للمساهمة في تسهيل عملية مرور المصلين، وفُتح مسلك خاص للمسنين للمرور بالكراسي المتحركة، بمساعدة متطوعين من الاسعاف الفلسطيني".