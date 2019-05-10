نصائح وتوصيات | الرياضة في رمضان وانعكاسها على الصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفرض علينا شهر الصوم تغييرا نوعيا في عاداتنا اليومية من حيث نهج تناول الطعام وممارسة الرياضة، في الوقت الذي يسعى فيه البعض لاتباع نهج رياضي خاص في رمضان، بحيث أن منهم من يتوقف عن الرياضة في رمضان ومنهم من يكثف من النشاطات الرياضية.



وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" المدربة الرياضية، أوصاف حاج ياسين، من مدينة طمرة حول ممارسة الرياضة في رمضان وانعكاسها على الصحة النفسية والجسدية.

"عرب 48": هل يمكن ممارسة الرياضة في رمضان؟

حاج ياسين: "نعم، ممارسة الرياضة لها انعكاس كبير على الصحة النفسية والجسدية عند الصائم، فهي تساهم في تخفيف التوتر وتحسن من مزاج الصائم، ذلك أن بعض الصائمين ينقطعون خلال فترة صومهم عن بعض المشروبات أو الأطعمة المعتاد على تناولها يوميا، والانقطاع عنها قد يسبب توتر، فالرياضة أفضل حل لتخفيف هذا التوتر، أما من الجانب الجسماني فهي تحافظ على اللياقة البدنية والأداء الوظيفي للقلب والرئتين والمرونة للجسم خلال شهر رمضان".

"عرب 48": ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟

حاج ياسين: "بالرغم من أهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، إلا أنه توجد هنالك ضوابط يجب الالتزام بها وعدم التخلي عن التوقيت المناسب لممارسة الرياضة، وأفضل نصيحة هي عدم ممارسة الرياضة في منتصف النهار خلال الصوم، بل أن تكون قبل الإفطار بساعتين، أو بعده بساعتين، ومن ناحيتي قمت بتنظيم لقاءات شخصية لكل منتسبة في مجموعات التدريب لملائمة نظام غذائي يتوافق مع الصيام والرياضة".

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"عرب 48": ما هي أنواع الرياضة التي يفضل تجنبها؟

حاج ياسين: "من المحبذ ممارسة الرياضة من درجة خفيفة حتى متوسطة، ولنبتعد عن الرياضة ذات المجهود الجسماني الكبير حتى ساعات بعد الإفطار، لأنه بإمكان تعويض بالسوائل بعد الإفطار، كما من المهم الابتعاد عن ممارسة الرياضة في أوقات الحر الشديد، ومحاولة التوجه لصالات رياضية مكيّفة ومناسبة للجسم، حتى لا يفقد الجسم السوائل والأملاح".

"عرب 48": أي نوع من الرياضة ينصح بممارسته في شهر رمضان؟

حاج ياسين: "يتعلق هذا بنوع الرياضة التي كنا نمارسها قبل رمضان، فإذا كان الشخص معتادا على ممارسة تمارين شاقة، بما فيها رفع أثقال، فينصح بتقليل الوقت بمعدل 45 دقيقة والتنويع في التمارين بحيث لا يتم تفعيل الجهد على نفس العضلة يوميا بل تقسيم التمارين بحيث يتم في كل يوم ممارسة التمارين على عضل مختلف، أما بالنسبة للأشخاص غير الرياضيين فإن الرياضة الهزائية كالمشي أو الدراجات أو السباحة هي الأكثر أمانا، كما يفضل عدم ممارسة رياضة الركض أو الرياضية القاسية الشاقة".

"عرب 48": هل من توصيات خاصة للرياضيين في رمضان؟

حاج ياسين: "يجب مراقبة الجسم وتأثير الرياضة عليه، وعدم الإفراط في المجهود الجسماني الذي نبذله، من المهم أيضًا توزيع الوجبات إلى وجبات صغيرة بعد الإفطار، وخصوصًا الكربوهيدرات لضمان إيصال المواد اللازمة إلى العضلات كما يجب، وعدم تركيز الأكل في وجبة واحدة كبيرة، وبالنسبة لمن يمارس رياضة تقوية العضلات عليه محاولة زيادة فترة الراحة بين كل تدريب، لمنح الجسم القدرة على الانتعاش والعودة إلى التدريب التالي على أفضل وجه".