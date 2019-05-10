انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل جنديين فرنسيين في عملية عسكرية بجمهورية بنين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 02:59 مساءً - قُتل جنديان فرنسيان، الجمعة، خلال مشاركتهما في عملية تحرير رهائن في جمهورية بنين، حسب بيان أصدره قصر الإليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيان: إنّ الجيش "نفذ عملية تحرير رهائن شمالي بنين، فجر اليوم (الجمعة)، سقط خلالها جنديان قتيلين"، حسب موقع إذاعة "آر تي إل" المحلية.

وأضاف ماكرون أن جيش بلاده تمكن من إنقاذ 4 رهائن بينهم فرنسيان اثنان، اختُطفا في الأول من مايو الجاري، إضافة إلى مواطن أمريكي وآخر من كوريا الجنوبية.

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يشار إلى أن الفرنسيين الاثنين فُقدا بعد خروجهما برفقة مرشد سياحي للتجول في محمية "بيندجاري" الوطنية شمالي بنين، مطلع مايو.

وتحاذي محمية بنجاري شرق بوركينا فاسو، التي تعاني من نشاط الجماعات المسلحة منذ عام 2012.

وعثرت السلطات في بنين على جثة المرشد بعد ثلاثة أيام من يوم الاختفاء.

ولم تكشف السلطات في فرنسا أو بنين عن الجهة المسؤولة عن اختطاف الرهائن.