انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب السعودية.. إجراء نرويجي لحماية أحد أصدقاء خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 02:59 مساءً - طلبت النرويج من الناشط الحقوقي الفلسطيني، إياد البغدادي، تغيير سكنه خوفاً على حياته بعد الكشف عن تهديدات سعودية له.

جاء ذلك في خبر أوردته شبكة "الجزيرة"، الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تسمّها.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" حذرت النرويج من أن البغدادي الذي يعيش لاجئاً لديها يواجه تهديداً محتملاً من السعودية.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إعلام البغدادي بالتهديدات، يوم 25 أبريل الماضي، عندما وصلت قوة أمنية نرويجية لاصطحاب الناشط الفلسطيني إلى مكان آمن، وأبلغته أنه في خطر محتمل من تهديد غير محدد في المملكة.

من جهة أخرى كشفت مجلة تايم الأمريكية أن "سي آي إيه" حذرت أصدقاء وزملاء الصحفي السعودي خاشقجي –ومن بينهم البغدادي- من احتمال تعرضهم وعائلاتهم لانتقام سعودي محتمل.

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وغرد البغدادي، أمس الخميس، على حسابه في "تويتر"، قائلاً إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، الاثنين المقبل، في العاصمة النرويجية أوسلو، وسيكشف في المؤتمر عن تفاصيل جديدة بشأن التهديدات الأخيرة التي تعرض لها.

وكشفت المجلة الأمريكية عن أن الناشط البغدادي كان يعمل من كثب مع خاشقجي على مشاريع إعلامية وحقوقية حساسة من الناحية السياسية، قبل أن يُغتال بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر الماضي.

وكان البغدادي صرح لمجلة تايم بأنه أُعطي توجيهات باتخاذ تدابير وقائية تجعل من الصعب اختراق الأجهزة الإلكترونية لثلاثة من أصدقاء خاشقجي؛ حتى لا يتم الحصول على معلومات تُستخدم ضدهم؛ وهو ما حدث مع الحقوقي عمر عبد العزيز، الذي يقاضي شركة إسرائيلية تبيع للسعودية برمجيات خبيثة لاختراق الهواتف المحمولة.

تايم أضافت أن نصائح أعطيت للنشطاء الثلاثة؛ إياد البغدادي، وعمر عبد العزيز، وشخص آخر رفض الكشف عن اسمه، بتجنّب السفر إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية تتمتع فيها السعودية بنفوذ خاص، ونقل أفراد أسرهم من هذه الدول.

وأوضح الحقوقيون الثلاثة أنهم مستهدفون لأن انتقاداتهم لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أضحت مؤثرة، واتهموه بأنه أمر بقتل خاشقجي، في إطار حملة قمع أوسع ضد المعارضين السعوديين بجميع أنحاء العالم.