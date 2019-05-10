شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تستهدف صوامع الغلال في الحديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استهدفت ميليشيات الحوثي مجدداً، الخميس، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غرب اليمن؛ ما أدى إلى تضرر إحدى صوامع الغلال، وذلك بعد أيام من إدخال الأمم المتحدة دفعة أولى من موظفي الشركة للبدء في تشغيلها.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي استهدفت مطاحن البحر الأحمر بعيارات من سلاح ٢٣ ملم.

وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، اللواء صغير بن عزيز، إن ميليشيات الحوثي استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

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وأكد بن عزيز، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، أن استهداف صوامع الغلال من قبل ميليشيات الحوثي عدوان يستهدف حرمان المستفيدين من أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها نحو عدوان الميليشيات الحوثية الذي يهدف لحرمان المستفيدين من أنباء الشعب.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي في 5 مايو الحالي من إدخال 23 من موظفي مطاحن البحر الأحمر بعد رفض الميليشيات الحوثية طيلة الفترة الماضية لدخول الفريق الأممي، وتهديداتها بقصف المطاحن في حال تشغيلها.