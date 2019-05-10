شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ضرب زلزال بلغت قوتة 6.3 درجة قبالة ساحل جنوب اليابان اليوم الجمعة. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع الساعة 8.48 صباح اليوم بالتوقيت المحلي ويقع مركزه قبالة ساحل مقاطعة ميازاكي وعلى عمق 20 كيلومترا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 6.4 درجة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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