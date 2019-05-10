باحث إيراني: سبعة رؤساء قبل ترامب حاولوا الضغط على شعبنا ولم يفلحوا

وأضاف أبشناس "لعل ترامب يراهن على عامل الضغط الاقتصادي وربما يعلم ترامب أن الشعب الإيراني تحت هذا اللون من الضغط منذ أربعين عاما وهناك سبعة رؤساء أمريكيين قبله حاولوا ذلك ولم يفلحوا".
وأشار الباحث السياسي الإيراني إلى أن "وساطات عدة يجري بها أصحابها بين طهران وواشنطن ولكن لا أعتقد أن سيكتب لها النجاح وليست المشكلة فى الوساطات وإنما فى الولايات المتحدة نفسها".
وكانت وكالة تسنيم الايرانية قد أفادت في وقت سابق، إن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد طهران".
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