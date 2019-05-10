بالصور.. 180 ألف مصلٍّ يزحفون إلى الأقصى في أول جمعة برمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آلاف المصلين في المسجد الأقصى

تمكن أكثر من 180 ألف مصلٍّ من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون تمكن الآلاف من أداء الصلاة في المسجد، بحسب فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة وزارة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وأشاد الشيخ محمد سليم، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة بـ"زحف المصلين إلى الأقصى للتأكيد على تمسكهم به"، داعيا إلى استمرار شد الرحال إلى المسجد.





ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتحديدا في مداخل البلدة القديمة وفي أزقتها وعند بوابات المسجد الأقصى.





وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قيودها على الحواجز العسكرية على مداخل القدس، لمنع الشبان من اختراق الحواجز للوصول إلى المدينة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة.

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وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي رونفيلد إن 135 ألف مصلٍّ أدوا الصلاة في المسجد الأقصى اليوم.

وبالمقابل فقد شهدت أسواق القدس القديمة وبخاصة البسطات حركة تجارية نشطة من قبل الفلسطينيين الذين وفدوا من خارج المدينة.





وتولى حراس المسجد الأقصى وفرق المتطوعين النظام في المسجد الأقصى، حيث تم تخطيط قبة الصخرة المشرفة ومحيطها لصلاة النساء، فيما تم تخصيص المسجد القبلي المسقوف ومحيطه لصلاة الرجال.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين.







