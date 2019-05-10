روسيا المستفيد الأول من انهيار الاتفاق النووي لإيران

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بدت روسيا هي المستفيدة الأكثر حصولًا على مكاسب دبلوماسية واقتصادية من وراء القرارات التصعيدية بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة.

أعلنت إيران، أمس الأربعاء، أنها ستتوقف عن الامتثال لبنود معينة من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، في غضون 60 يومًا إذا لم تجد الأطراف الموقعة المتبقية طريقة لجعل الصفقة أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية لإيران. وجاء هذا الإعلان بعد عام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات التي جعلت من الصعب على إيران جني فوائد البقاء في الصفقة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباين المواقف بشأن الاستفادة والضرر من الأحداث المتلاحقة.

ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الموقعين الأوروبيين على الاتفاق وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذين حاولوا إقناع إدارة ترامب بإبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق، أصبحوا الآن عالقين بين مواقف مختلفة بشأن الاتفاق النووي، وبالتحديد التصريحات الأخيرة لمسؤولي إيران. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط..

ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الموقعين الأوروبيين على الاتفاق وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذين حاولوا إقناع إدارة ترامب بإبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق، أصبحوا الآن عالقين بين مواقف مختلفة بشأن الاتفاق النووي، وبالتحديد التصريحات الأخيرة لمسؤولي إيران. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط.. وترامب يلجأ للسعودية وقال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني: "إننا نحث الإيرانيين على التفكير مجددًا قبل أن يتخذوا هذا القرار"، في إشارة إلى تهديد إيران بالتمسك بمخزونات اليورانيوم الزائدة والماء الثقيل، فيما أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لمحطة "بي.اف.ام في" الفرنسية: "اليوم لن يكون هناك شيء أسوأ من أن تترك إيران هذا الاتفاق".

وعلى ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي ظهر في موسكو برفقة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف: "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا الوضع وتجعل من الصعب على كل من إيران والموقعين الآخرين على الاتفاق الوفاء بالتزاماتهم". Advertisements وقالت الصحيفة الأمريكية إن هناك بعض المحللين يرون أن روسيا خرجت منتصرة على العديد من الأصعدة في أزمة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد ماثيو روجانسكي، مدير مكتب معهد كينان التابع لمركز ويلسون لصحيفة واشنطن بوست: "لا ترغب روسيا بشكل خاص في رؤية الاتفاقية تنهار، لأن لديها مصلحة في الإنجاز الدبلوماسي الذي كانت جزءًا منه، ولكن من بين جميع الأطراف المعنية، استفادت روسيا أكثر من تسلسل الأحداث التي بدأت قبل عام، عندما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستغادر الاتفاق". وقال روجانسكي إن السبب الأول هو أن الولايات المتحدة التي تركت الاتفاق أعطت روسيا الفرصة "للحصول على كعكتها وتناولها أيضًا"، موضحًا أن "روسيا كانت لاعبًا محوريًا في التفاوض على الاتفاقية الأصلية، والتي حظيت بالكثير من الثناء في ذلك الوقت، الآن وقد انسحبت الولايات المتحدة، يمكن لموسكو أن تلوم واشنطن على فشلها الوشيك، وهو جزء من روايتها النقدية الأوسع حول أدوار الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم". إيران تتحدى أمريكا: لدينا أساليب جديدة لبيع النفط وعلى المستوى الاقتصادي، فإن روسيا ستكون أيضًا من بين المستفيدين الأوائل في هذه الإجراءات التصاعدية بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على القطاعات الحيوية لإيران.

ومن ناحية أخرى، فإن حقيقة أن العالم لا يستطيع شراء النفط الإيراني دون التعرض لغضب الولايات المتحدة، ساعد روسيا على المستوى الاقتصادي بشكل واضح، حيث وقالت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في مجلس المحيط الأطلسي، "إن سعر النفط أعلى بنسبة 30% عما كان عليه قبل عام".

وأرجعت الخبيرة في الشؤون الإيرانية هذا الارتفاع بشكل جزئي إلى "ما فعلته إدارة ترامب بشأن إيران"، وقالت: "يمكن للروس الجلوس والاستمتاع بارتفاع أسعار النفط"، مشيرة إلى أن "الروس يتمتعون أو على الأقل يستفيدون، من تأثير جانبي آخر للضغط الأمريكي على إيران، يتمثل في توطيد العلاقات أكثر مع طهران". إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وباتت إيران معزولة عالميًا بشكل واضح، الأمر الذي يدفعها نحو مزيد من الاعتماد على الدور الروسي العالمي، والذي كان استطاع أن يحقق إنجازًا كبيرًا بالتوصل إلى صيغة اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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