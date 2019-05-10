سريلانكا تعلق تدريبات الطيران قرب أكبر قاعدة جوية

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تفجيرات سريلانكا
أفادت تقارير إعلامية في سريلانكا، اليوم الخميس، بأنه تم تعليق جميع تدريبات الطيران بالقرب من أكبر قاعدة جوية في البلاد، وذلك بسبب مخاوف أمنية بعد مقتل وإصابة مئات الأشخاص الشهر الماضي في مجموعة من الهجمات المتزامنة. ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن هيئة الطيران المدني قولها إنه تم تعليق التدريب على الطيران في منطقة "راتمالانا" إحدى ضواحي العاصمة كولومبو، وذلك في خطاب موجه إلى مدارس الطيران ومشغلي الطائرات، مضيفة أنه سيتم السماح بالتدريب فقط من مطار "كاتوكوروندا" المحلي على بعد حوالي 35 كيومترا جنوب العاصمة كولومبو.
وتضم الإرشادات الجديدة تعليق الرحلات الترفيهية ورحلات التسلية أيضا مثل الغوص في السماء.يذكر أن سريلانكا في حالة تأهب قصوى منذ أن استهدفت عدة تفجيرات انتحارية مجموعة من الكنائس والفنادق في عيد الفصح، والتي تبناها تنظيم "داعش".كما قررت السلطات في سريلانكا، اليوم، إعادة فتح المدارس التي تديرها الكنائس
وتضم الإرشادات الجديدة تعليق الرحلات الترفيهية ورحلات التسلية أيضا مثل الغوص في السماء.
يذكر أن سريلانكا في حالة تأهب قصوى منذ أن استهدفت عدة تفجيرات انتحارية مجموعة من الكنائس والفنادق في عيد الفصح، والتي تبناها تنظيم "داعش".
كما قررت السلطات في سريلانكا، اليوم، إعادة فتح المدارس التي تديرها الكنائس اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إغلاقها إثر سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل المئات. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي بعدما تم تأجيلها عدة مرات على خلفية ورود تقارير تحذر من احتمال وقوع هجمات جديدة.
وقال رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث، إنه تم مطالبة القساوسة بتحديد امكانية استئناف إقامة القداديس في الكنائس وفق الحالة الأمنية، وذلك بعدما تم تعليقها منذ هجمات عيد الفصح.
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